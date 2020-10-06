Ижевск, , 18:48 — REGNUM В Удмуртии начинается набор доноров для заготовки антиковидной плазмы. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в прямом эфире в социальной сети.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Непосредственно забор плазмы планируют начать 19 октября на станции переливания крови в Ижевске у 300 постоянных доноров. Сейчас проводится тестирования для выявления титров антител.

Доноры отбираются по нескольким критериям: возраст от 18 до 55 лет, вес более 50 кг, подтверждение перенесённого заболевания COVID-19 в легкой или средней степени тяжести форме, двукратный отрицательный анализ на коронавирус, е менее двух недель после наступления стойкого клинического выздоровления или выписки из стационара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии на фоне роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, а также нехватки врачей начал работу в тестовом режиме единый медицинский консультационный центр. В случае, если звонок пациента остается без ответа, больной будет перенаправлен на единую телефонную линию. Врачи кол-центра будут давать консультации, а в случае ухудшения состояния пациента вызовут врача на дом или бригаду скорой помощи.

Читайте также: В Удмуртии в тестовом режиме начал работать единый медицинский кол-центр