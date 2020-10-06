Москва, , 18:40 — REGNUM Мало кто спорит с тем, что необходимо соблюдать меры по предотвращению распространения вирусной инфекции, но также принципиально то, что нельзя штрафовать компании за отсутствие отчетов по удаленке, считает руководитель московского регионального отделения «Партии Роста» Дмитрий Пурим. Об этом он заявил сегодня, 6 октября, комментируя очередные антиковидные требования, введенные в Москве.

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«Как будто бизнесу заняться больше нечем. В российской системе обязательной отчетности итак перебор с требованиями. Добавление еще одного отчета с административной ответственностью явно не прибавит популярности власти. Необходимо больше тратить усилий на проведение разъяснительной работы среди граждан. В том числе, возможно, направлять на бесплатные онлайн-курсы по предупреждению распространения вирусов. Штрафы должны применяться лишь как крайняя мера в случае сознательного неподчинения требованиям. И даже в этом случае, лучше применять не штрафы, а предписания на закупку и распространение антисептиков и масок среди работников и клиентов предприятия», — подчеркнул Пурим.

Он обратил внимание на важный нюанс с тем, что не все сотрудники дадут согласие на обработку своих личных данных — например, госномер личной машины. Таким образом, можно сделать вывод, что данная мера не отвечает потребностям. «Власть должна принять решение системное: если ситуация критическая — надо вводить пропускной режим и направлять больше средств на поддержку бизнеса, не милостыню раздавать, а обеспечивать всех, кто сидит дома, на уровне среднестатистической зарплаты, перевести школы на удаленку, обеспечить выполнение режима во всех вузах и т.п. Как минимум — просто раздавать бесплатно маски тем, кто ходит без них в местах общего пользования. Источники для этого есть. Ранее сообщали, что штрафов с предпринимателей собрали сотни миллионов рублей», — добавил Пурим.