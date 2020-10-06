Магас, , 18:39 — REGNUM В Ингушетии обвиняется в превышении должностных полномочий бывший министр строительства, архитектуры и ЖКХ. При его участии, как считает следствие, из бюджета государства и республики было похищено около 420 млн рублей, сообщили 6 октября в пресс-службе Главного управления МВД России по СКФО.

Всего было установлено девять эпизодов противоправной деятельности, в которой замешан чиновник. Он якобы давал незаконные указания подчиненным оплатить работу подрядчиков на ряде объектов, несмотря на то, что объем работ не был выполнен.

«В ходе расследования уголовного дела следователями проведены строительно-технические, бухгалтерские и почерковедческие судебные экспертизы, в результате которых собрана достаточная доказательственная база о причастности фигуранта к противоправной деятельности», — говорится в сообщении пресс-службы МВД по СКФО.

Вину экс-министра установит суд, в который передано уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением.