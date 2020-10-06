Ижевск, , 18:37 — REGNUM В Удмуртии на фоне роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом, а также нехватки врачей начал работу в тестовом режиме единый медицинский консультационный центр. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире в социальной сети.

Сейчас в кол-центре работают 35 человек, в дальнейшем число сотрудников планируется увеличить еще на 50 человек.

В случае, если звонок пациента остается без ответа, больной будет перенаправлен на единую телефонную линию. Врачи кол-центра будут давать консультации, а в случае ухудшения состояния пациента вызовут врача на дом или бригаду скорой помощи.

«Я обращаюсь ко всем медицинским работникам, кто уже вышел на пенсию, к примеру, но готов заниматьcя консультированием. Ваш труд будет очень востребован в этом центре», — добавил Бречалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 6 октября на больничном находится 1681 медицинский работник, из них 1255 специалистов работают в поликлиниках, 426 — в больницах. Из общего числа медиков на больничном: 547 врачей, 941 сотрудник учреждений из числа среднего медицинского персонала, 193 — младшего медицинского персонала.

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