Челябинск, , 18:37 — REGNUM В Челябинске прокуратура потребовала уголовных дел в связи с с выявленными в ходе проверки нарушениями при реализации государственного контракта по очистке реки Миасс. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

Контракт 15 июня заключило областное минэкологии с одним из ООО. Подрядчик должен был очистить акваторию от кустарниковой и водной растительности и поддержать реку в удовлетворительном состоянии. Сумма договора превысила 29 млн рублей. Однако в ходе проверки обнаружилось, что при сдаче работ подрядчик внёс в отчётные документы недостоверные сведения о массе отходов, размещённых на полигоне, и о расходах по их перевозке в место временного хранения. Общая стоимость работ оказалась завышена больше чем на 12 млн рублей.

При этом областное минэкологии приняло данные работы. В полицию прокуратура направила материалы для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. А Следственному комитету были адресованы материалы по факту халатности ответственных лиц министерства.