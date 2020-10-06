Калуга, , 19:33 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 75 человек за последние сутки, сообщает 6 октября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 76 подтверждённых случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

Всего в регионе 9 тыс. 674 положительных результата тестов получили подтверждение, 1 тыс. 780 человек находятся на лечении, 7 тыс. 820 человек выздоровели, 74 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (556), в Обнинске (235), в Боровском районе (139), в Людиновском районе (135), в Дзержинском районе (98) и в Козельском районе (90).

Читайте ранее в этом сюжете: В Обнинске восемь классов перевели на «дистанционку» из-за COVID-19