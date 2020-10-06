Иркутск, , 18:06 — REGNUM В Иркутской области завтра, 7 октября, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Об этом сообщает иркутский гидрометцентр.

«Ночью и утром в западных, северо-западных, центральных и южных районах, днём в Катангском и Верхнеленских районах небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 15−20 м/с, ночью и утром в западных, северо-западных, центральных и южных районах 8−13 м/с, местами порывы 18−23 м/с, температура ночью +2 … — 3 °C, при прояснении до — 8 °C, днём +4 … +9°C, местами +3 … — 2°C», — уточнили синоптики.

В Иркутске также ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 5−10 м/с, утром и днём порывы до 14 м/с, температура ночью +1 … — 1 °C, днём +5 … +7°C.