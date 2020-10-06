Стокгольм, , 17:56 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе стримингового сервиса Spotify. Об этом свидетельствуют данные мониторингового потала Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать после 16:00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемами при прослушивании музыки. Некоторые также сообщают о полном отсутствии доступа к ресурсу или невозможности авторизоваться в учётной записи.

Жалобы поступают главным образом от пользователей в США и странах Европы, в том числе в Великобритании, Нидерландах, Германии.

Напомним, с середины июля музыкальный стриминговый сервис Spotify официально начал работать в России.