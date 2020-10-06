Кемерово, , 17:52 — REGNUM Авиакомпания «ИрАэро» открыла продажу билетов на рейсы Иркутск — Кемерово — Иркутск. Перелёты будут выполняться по средам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100, сообщили ИА REGNUM в кемеровском аэропорту.

«Открытие рейсов стало возможным благодаря включению маршрута Иркутск — Кемерово в постановление правительства РФ от 10 августа 2020 года №1205, реализация положений которого направлена, в том числе, на развитие внутреннего туризма», — уточнили в воздушной гавани.

Отмечается, что с открытием данного рейса у кузбассовцев появляется больше возможностей для путешествий по России прямыми регулярными рейсами, в частности, к озеру Байкал.