Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова объявил о переходе с 8 октября на дистанционное обучение, которое продлится до 1 ноября. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте вуза. Решение принято в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

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«На всех курсах бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры все учебные занятия и практики будут проводиться только в дистанционной форме в строгом соответствии с расписанием занятий. Учебные материалы по всем дисциплинам осеннего семестра будут размещены в полном объеме в виртуальном образовательном кластере Moodle», — говорится в сообщении ЛЭТИ.

Согласно приказу, подписанному ректором Виктором Шелудько, научные работники и преподаватели продолжат выполнять свои трудовые функции преимущественно в дистанционном режиме.

«Остальные категории сотрудников будут переведены на дистанционную форму работы при возможности выполнения трудовой функции удаленно в полном объеме», — говорится в сообщении.

Сотрудники, которые не могут работать удаленно, продолжат выполнять свои обязанности офлайн, но с соблюдением жестких противоэпидемиологических мер.

При этом, для перехода на дистанционную работу, сотрудникам необходимо заключить с вузом дополнительное соглашение.

Напомним, что с 1 сентября вузам Петербурга разрешили работу в очном формате. Однако некоторые вузы еще в сентябре сообщили, что обучение продолжится в смешанном, очно-дистанционном варианте.

С тех пор ситуация с коронавирусом в Петербурге резко ухудшилась. Зафиксировано 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки.

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