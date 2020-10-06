Москва, , 17:49 — REGNUM Почти все в руководстве Министертва обороны России сделали прививки от коронавируса отечественной вакциной. Об этом 6 октября сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

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"У нас почти всё руководство Министерства обороны сделали прививки. И других специальных служб», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Напомним, ранее Владимир Путин также сообщил, что вакцинацию прошли многие из его близкого окружения, включая родственников и коллег, и лишь у немногих из них незначительно поднималась температура.

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