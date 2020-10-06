Кемерово, , 17:48 — REGNUM Из кемеровского аэропорта им. А. А. Леонова после длительного перерыва возобновляются рейсы в Санкт-Петербург. Об этом ИА REGNUM сообщили в воздушной гавани.

Продажу билетов на рейсы по маршруту Санкт-Петербург — Кемерово — Санкт-Петербург открыла авиакомпания Nordwind. Полёты будут выполняться с 20 ноября на воздушных судах Embraer 190 два раза в неделю. Вылет из Санкт-Петербурга будет осуществляться по воскресеньям и четвергам, вылет из кемеровского аэропорта — по понедельникам и пятницам.

В аэропорту Кемерова подчеркнули, что принимают все необходимые меры противоэпидемической защиты в условиях пандемии коронавирусной инфекции.