Москва, , 17:46 — REGNUM В России выросло число банкротств физлиц из-за упрощения процедуры, снижения уровня жизни, самоизоляции и закредитованности граждан, сообщила 6 октября корреспонденту ИА REGNUM адвокат Эльмира Мусаева.

Эксперт прокомментировала статистику, по которой в январе-сентябре 2020 года число банкротств физических лиц в Российской Федерации выросло на 65% по сравнению с январем-сентябрем 2019 года.

«В первую очередь, произошло значительное упрощение самой процедуры банкротства физических лиц. С 1 сентября 2020 года доступно внесудебное банкротство. Поскольку пройти процедуру стало проще, все большее количество граждан прибегает к ней в надежде избавиться от своих долгов. Таким образом, само государство сделало шаг для роста количества банкротств. Во-вторых, общее снижение уровня жизни населения вследствие валютной инфляции, пандемии, растущей безработицы также способствовало росту невозвратных долгов перед кредиторами. Многие люди, лишившись работы, не смогли платить по кредитам, и банкротство стало для них единственным выходом из сложной жизненной ситуации», — сказала она.

Третьей причиной, по мнению адвоката, стала самоизоляция, растянувшаяся на несколько месяцев, из-за которой многие граждане лишились работы.

«В-четвертых, поскольку растет закредитованность населения, неизбежно растет и количество граждан, не способных отдавать набранные кредиты. Это объективный процесс. Можно прогнозировать дальнейший рост количества банкротств, если российские кредитные организации не будут ужесточать свою политику в сфере потребительского кредитования. Не стоит забывать, что у россиян не растут доходы при очевидном росте цен практически на все товары и услуги. Стремясь сохранять прежний уровень жизни, граждане берут кредиты, потом не могут их отдать», — отметила Мусаева.