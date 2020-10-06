Москва, , 17:44 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что многие из его близкого окружения, включая родственников и коллег сделали прививки российской вакциной от коронавирусной инфекции.

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"В моем окружении уже очень много и близких мне людей, близких родственников моих вакцинировались, и сотрудники, кто вокруг меня работает», — сказал президент России на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Путин отметил, что речь идёт о приблизительно 50 людях сделавших прививку, из них только у 7−8 человек после вакцинации незначительно поднималась температура.

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