Лондон, , 17:35 — REGNUM В сети появилась запись геймплея из второго сезона многопользовательской аркады Fall Guys: Ultimate Knockout. Её опубликовали 5 октября на YouTube-канале издания IGN.

В ролике разработчики показали новую полосу препятствий, выполненную в средневековом стиле. На ней геймерам предстоит уклоняться от огромных лезвий, перебегать по разводным мостам и стараться не наступить на шипы.

Напомним, Fall Guys: Ultimate Knockout — это соревновательная аркада, в которой геймеры на выбывание проходят различные полосы препятствий. Её релиз состоялся в августе 2020 года.

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