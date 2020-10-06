Оренбург, , 17:31 — REGNUM В Оренбуржье за сутки число школьных классов, закрытых на карантин увеличилось на 32. На 7 октября ограничительные меры действуют в 73 классах, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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Карантин действует в 15 классах школ в Шарлыкском районе, в десяти классах — в Оренбургском районе. По семь классов закрыто — в Орске и в Оренбурге, по шесть — в Бугурусланском районе, по четыре — в Бузулуке, Абдулино и в Саракташском районе, по три — в Бугуруслане и в Медногорске, по два — в Бузулукском районе, Александровском районе и в Кувандыкском районе, по одному — в Новотроицке, в Соль-Илецке, в Новоорске и в Тюльганском районе.

Напомним, с конца марта в Оренбуржье выявлено 13 415 носителей коронавируса, из них 9,7% — это дети.

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