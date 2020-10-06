Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:30 — REGNUM В Новокузнецке ученики лицея №34 отправлены на досрочные каникулы. Об этом сообщил директор образовательного учреждения Сергей Мальцев.

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«Это вынужденная мера, — уточнил редакции «Сибдепо» Мальцев. — Но нужно понимать, что это не дополнительные выходные. Мы просто перенесли осенние каникулы. Они начнутся не 24, как раньше, а 7 октября. И продлятся до 18 октября».

Директор лицея отметил, что связано это с большим числом заразившихся педагогов, но речь идёт не о коронавирусе, а о простудных заболеваниях.