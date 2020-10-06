Оренбург, , 17:28 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 6 октября, выявлено 117 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Второй день подряд суточный показатель выявляемых случаев заражения держится на одном и том же уровне.

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С начала пандемии в регионе от болезни оправились 12 298 пациентов. Продолжают лечение в стационарах 990 человек, из них 140 — в тяжелом состоянии (22 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Кислородную поддержку получают 392 пациента. Состояние 807 человек оценивается как среднетяжелое.

С конца марта в Оренбуржье выявлено 13 415 случаев заражения коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 87 человек.

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