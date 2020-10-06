Нью-Йорк, США, , 17:26 — REGNUM Продажи игры Mortal Kombat 11 превысили отметку в восемь миллионов копий. Об этом 5 октября на своей странице в Twitter сообщил один из разработчиков проекта Эд Бун.

https://twitter.com/noobde/status/1313207510866644992

Эд Бун отметил, что студия NetherRealm не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшие дни разработчики поделятся новыми подробностями о дальнейшем развитии Mortal Kombat 11.

Напомним, Mortal Kombat 11 — это последняя игра в популярной франшизе файтинг-проектов. Её релиз состоялся в марте 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно, за сколько можно пройти игру Astro's Playroom

Читайте развитие сюжета: Авторы игры Fall Guys показали новую средневековую трассу