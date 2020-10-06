Москва, , 17:27 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил желание посетить всемирный саммит спорта и бизнеса «СпортАккорд» в Екатеринбурге. Об этом глава России заявил на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Президента пригласил на саммит губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Путин вспомнил, что международную ассоциацию «СпортАккорд» возглавляет президент Международной федерации дзюдо Мариус Визор. К деятельности данной организации, отметил российский глава, он относится хорошо.

«Постараюсь в графике зафиксировать это мероприятие», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, «СпортАккорд» пройдёт в Екатеринбурге 23−28 мая 2021 года.

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