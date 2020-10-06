Москва, , 16:50 — REGNUM Минпросвещения установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы для выпускников 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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В перечне опубликованы вузы, наименование направлений и специальностей, уровень образования и список необходимых экзаменов с минимальным порогом баллов.

Документ подписан главой Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд вузов России перешёл на дистанционный формат обучения из-за второй волны коронавируса.