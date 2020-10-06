Москва, , 16:47 — REGNUM Причиной роста числа банкротств в России является не только пандемия коронавируса. Об этом 6 октября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила адвокат Ирина Зуй.

Эксперт прокомментировала данные «Федресурса», по которым количество банкротств физических лиц в период с января по сентябрь 2020 года выросло на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рост количества банкротств физических лиц является прямым следствием ухудшившейся экономической ситуации в стране. Пандемия коронавируса и введенные в связи с ней весной-летом 2020 года ограничения лишили многих граждан значительной части доходов, а то и всех доходов. Сотни тысяч людей оказались безработными, многие индивидуальные предприниматели также были вынуждены прекратить свою деятельность. Поскольку пока российская экономика не оправилась от последствий пандемии, мы можем утверждать, что количество банкротств физических лиц будет расти и далее: многие люди не смогут выполнять свои обязанности по платежам по кредитам и решат, что пройти процедуру для них предпочтительнее», — сказала адвокат.

По её словам, не только пандемия явилась причиной роста количества банкротств.

«Есть и другие факторы, повлиявшие на данную ситуацию. Так, сама процедура банкротства физического лица становится все более простой, понятной и, следовательно, доступной широким кругам населения. Если еще совсем недавно это была законодательная новация, то теперь это — вполне обычная процедура. Рост правовой и финансовой грамотности населения, в том числе и благодаря активному освещению темы банкротства в СМИ, также повлиял на восприятие самой процедуры обществом. Многие россияне перестали бояться ее проходить и стыдиться самого слова «банкрот». Введение процедуры внесудебного банкротства, как можно предположить, еще в большей степени увеличит количество банкротств. В частности, с заявлениями о банкротстве выступит та часть должников, чьи долги составляли от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Прежде у них не было возможности инициировать процедуру банкротства физического лица, а теперь они смогут обанкротиться в упрощенном порядке», — отметила Зуй.