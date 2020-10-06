Магас, , 16:37 — REGNUM В Ингушетии за минувшие сутки число подтвержденных случаев коронавируса выросло еще на 53. Общее число инфицированных за все время пандемии приближается к шести тысячам. По данным регионального оперативного штаба на 6 октября, всего в регионе зафиксировано 5986 пациентов с COVID-19.

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Растет и число выздоровевших, приближаясь к пяти тысячам. Всего их уже 4895 человек. За последние сутки выписаны в связи с выздоровлением 64 человека, а с начала октября — 186 пациентов.

В госпиталях проходят лечение 262 пациента, из них у 102 подтвержден диагноз COVID-19. Тяжелое состояние у 22 их них, к аппаратам ИВЛ подключены девять человек. Остальные заразившиеся (332 человека) лечатся дома под контролем медиков.

Число случаев летального исхода от COVID-19 в Ингушетии за все время достигло 84. Последний случай смерти зафиксирован 4 октября.

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