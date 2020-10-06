Оренбург, , 16:36 — REGNUM В Оренбурге на 84 году ушла из жизни Валентина Андреевна Елпатова, которая является основателем эндокринологической службы в регионе. В храме преподобного Алексея человека Божия 6 октября состоялось прощание с Валентиной Елпатовой, сообщает коллектив Оренбургской областной больницы.

Валентина Андреевна Елпатова родилась в 1937 году на Сахалине в семье офицера-пограничника. В 1957 году окончила Оренбургское медицинское училище. В 1960 году поступила в Оренбургский медицинский институт. В 1966 году пришла на работу в областную клиническую больницу. В течении нескольких лет заведовала приемным отделением, а в 1978 году возглавила вновь организованное эндокринологическое отделение.

«Валентина Андреевна Елпатова являлась основателем эндокринологической службы в Оренбургской области. При ее активном участии были подготовлены врачи-эндокринологи практически для всех районов и городов Оренбуржья. Эндокринологическое отделение Оренбургской областной клинической больницы, организованное Елпатовой, уже много лет является организационно-методическим, учебным и лечебным центром специализированной службы здравоохранения области», — отметили в учреждении здравоохранения.

В отделении эндокринологии с 2000 года функционирует кабинет «Диабетическая стопа», созданный по инициативе Валентины Андреевны Елпатовой. В 2001 году Елпатова организовала в отделении «Школу для больных сахарным диабетом», которая успешно работает по настоящее время. Результатом плодотворного сотрудничества коллектива отделения с кафедрой факультетской терапии и эндокринологии ОрГМА, работающей на его базе, являются более 60 статей, опубликованных в разные годы в периодических медицинских изданиях, в сборниках материалов научных съездов, научно-практических конференций.

В 1980—2009 годах Валентина Елпатова занимала должность главного внештатного специалиста по эндокринологии облздравотдела (главного управления здравоохранения, минздрава области) и очень много сделала для формирования и развития эндокринологической службы.

До 2013 года Валентина Елпатова успешно совмещала обязанности заведующей эндокринологическим отделением, председателя Ассоциации эндокринологов Оренбургской области. Она являлась почетным членом Ассоциации эндокринологов России.

С 2013 года работала врачом-эндокринологом эндокринологического отделения ГБУЗ «ООКБ» и возглавляла «Совет ветеранов» государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оренбургская областная клиническая больница».

Труд Елпатовой на ниве здравоохранения Оренбургской области получил достойную оценку. Она отличник здравоохранения, заслуженный работник здравоохранения города Оренбурга, ветеран труда. В 1992 году было присвоено почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

«Валентина Андреевна была высококвалифицированным специалистом, учителем, наставником и светлым человеком», — сказали в областной больнице.