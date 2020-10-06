Токио, 6 октября 2020, 16:35 — REGNUM На полное прохождение игры Astro's Playroom у геймеров уйдёт около четырёх-пяти часов реального времени. Об этом 6 октября руководительSony Japan Николя Дюсе рассказал в интервью Famitsu.
Дюсе также сообщил, что игр содержит большое количество отсылок к 25-летней истории компании PlayStation. Среди них будет много коллекционных предметов.
Напомним, Astro's Playroom — это видеоигра, которая будет предустановлена в консоль PlayStation 5. С её помощью геймеры смогут быстрее разобраться в функциях и возможностях новой приставки.
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