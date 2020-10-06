Санкт-Петербург, , 16:37 — REGNUM Втрое больше путешественников, чем обычно, забронировали туры в Петербург в ходе первого этапа реализации программы туристического кешбэка. Об этом сообщила 6 октября глава Ростуризма Зарина Догузова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Осень в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Первый этап состоялся. Мы увидели рост бронирований в 2−3 раза по целому ряду направлений. И Санкт-Петербург как раз был в числе тех направлений, где мы увидели рост бронирований в 2−3 раза», — сказала Зарина Догузова.

По ее словам, более 75 тыс. граждан России сумели воспользоваться туристическим кешбэком, туры купили на 1,5 млрд рублей.

«Бесшовно, получили в течение пяти дней возврат средств на карточку. В целом мы увидели очень большое оживление в отрасли, в целом интерес был огромный», — добавила она.

Напомним, второй этап программы стартует 15 октября. Был снят нижний порог на цену тура, чтобы получить кешбэк: на возврат в 20% от затраченных средств можно рассчитывать при заказе тура любой стоимости, максимальный кешбэк также подняли с 15 до 20 тыс. рублей. Кроме того, в первом этапе программы участвовали только туры от четырех ночей, но для того, чтобы ответить на спрос на поездки выходного дня, во втором этапе позволили участвовать турам от двух ночевок.

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