Москва, 6 октября 2020, 16:29 — REGNUM В Москве запустили новый поезд для метро «Москва-2020». Об этом 6 октября сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
«Мы запустили долгожданный поезд «Москва-2020», — говорится в информации.
Отмечается, что состав курсирует на Кольцевой линии метро Москвы. В дальнейшем планируется запуск новых поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) и Калужско-Рижской линиях.
Ранее сообщалось, что за три года Москва планирует получить около 1300 вагонов «Москва-2020».