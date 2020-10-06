Ставрополь, , 16:29 — REGNUM Специальные группы будут дежурить на Ставрополье для контроля потока въезжающих в край на границах, вокзалах, автостанциях и в аэропортах. Гостей региона будут предупреждать о необходимости соблюдения двухнедельной самоизоляции, сообщили ИА REGNUM 6 октября в пресс-службе губернатора края.

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Глава Ставрополья Владимир Владимиров ранее подписал распоряжение, согласно которому прибывающие в регион граждане должны «обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня выезда из неблагополучной территории». Об этом прибывающие на территорию края воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом будут уведомляться под роспись. За игнорирование этого правила предусмотрена административная ответственность.

«В рамках этой работы будет организовано постоянное дежурство специальных групп на постах на административной границе края, во всех аэропортах, железнодорожных вокзалах и автостанциях межрегионального сообщения», — отметили в пресс-службе губернатора.

Напомним, на Ставрополье также продолжает действовать режим обязательного ношения защитных масок и санитарного дистанцирования в общественных местах.

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