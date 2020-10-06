Ла-Пас, , 16:08 — REGNUM Власти Боливии заявили о новых очагах лесных пожаров в стране. Соответствующее заявление сделали представители Управления лесов и земель страны.

Отмечается, что пламя захватывает территории новых регионов, таких как Чукисака и Кочабамба, а также расширяется на территориях, уже пострадавших от огня — речь идёт о Бени и Санта-Крус.

Специалисты предупреждают о том, что пожары будут расширяться и далее из-за отсутствия дождей и повышения температуры воздуха до +40 градусов. Другими факторами риска являются низкий уровень влажности воздуха и усиление ветра.