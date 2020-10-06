Судак, Крым, , 16:06 — REGNUM На молодёжном форуме «Таврида» с лекцией выступил Михаил Егошин, директор по регионам франшизы дизайн-завода Flacon. Об этом 6 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе мероприятия.

Выступление Михаила Егошина Пресс-служба «Тавриды»

Эксперт провел мастер-класс на тему «Как спроектировать пространство, чтобы в нем была жизнь» в рамках антишколы дизайна и архитектуры, которая проходит в арт-кластере со 2 по 6 октября 2020 года. В начале выступления спикер отметил, что многие до сих пор с трудом различают понятия «коворкинг» и «креативное пространство». Несмотря на это, под франшизой Flacon запустились или планируются к открытию проекты более, чем в 18 городах. Директор по региональному развитию франшизы Flacon считает, что «суть нашего бизнеса в том, чтобы из заброшенных, долго пустующих зданий создать объекты, в которых теперь живет жизнь».

Михаил также отметил, что каждый человек по-своему понимает концепцию «места жизни». Многие воспринимают это как «что-то вроде среднестатистического кафе у дома с унылыми столиками и стенами, выкрашенными в розовый цвет». По мнению специалиста, в этом и есть смысл основной проблемы общественных пространств в России: «Нам кажется, что ключевая проблема в том, что рядом с этими людьми до сих пор не открылись конкуренты с чуть более прикольным дизайном. Нам в этом смысле очень удобно работать в нашей стране — много трешака, мало конкуренции. Основная задача нашей команды, да и вообще любого бизнеса в целом — выиграть внимание людей. Все конкурируют со всеми за внимание. У нашей команды есть несколько способов, как это сделать, мы вообще одни из немногих в России, кому удается зарабатывать деньги на том, что мы делаем из ничего — что-то».

Напомним, до этого на «Тавриде» выступила финалистка конкурса «Мастера гостеприимства»Галина Позднякова. Она прочитала участникам форума лекцию на тему «Сервис в регионе».

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