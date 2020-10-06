Владикавказ, , 16:02 — REGNUM В Северной Осетии дан старт форуму молодых политологов России «Дигория». На него съехались почти 100 представителей из 45 субъектов России, еще около 300 человек участвуют в мероприятии в дистанционном режиме. В 2020 году форум проводится во второй раз.

Участники «Дигории» — специалисты социально-гуманитарного профиля, исследователи в области социально-политических наук, которые в ходе форума будут вести разговор о будущем России в плане концептуальной модели развития российского общества в долгосрочной перспективе, сообщили представители орзанизатора мероприятия.

В рамках форума «Дигория» пройдет грантовый конкурс молодежных инициатив, участниками которого станут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет. Он организован Федеральным агентством по делам молодежи. Победители конкурса смогут получить на реализацию своих проектов до 1,5 млн рублей.