Кемерово, , 15:55 — REGNUM В Кемеровской области, согласно указу президента РФ Владимира Путина, 50 лучших шахтёров получили медали и почётные звания. Как пояснили ИА REGNUM в правительстве региона, они награждены за большой вклад в развитие угольной промышленности и многолетнюю добросовестную работу.

«Сегодня жизнь 2/3 населения Кузбасса так или иначе связана с угольной промышленностью, — отметил губернатор области Сергей Цивилёв. — Наша область — уникальное место, единственный в России шахтёрский регион. А шахтёры — это люди особой породы. Их отличают железная воля, ответственность, мужество, порядочность. И, конечно, профессионализм, который был отмечен на самом высоком уровне».

Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени были награждены 11 подземных проходчиков, машинистов экскаваторов, механиков угольных предприятий. Почетное звание «Заслуженный шахтёр Российской Федерации» присвоено 29 горнякам: горнорабочим, подземным горным мастерам, подземным электрослесарям, машинистам, слесарям-ремонтникам. Почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» удостоены девять машинистов, водителей техники угольных предприятий.

За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени также вручена главному научному сотруднику лаборатории Института угля Федерального исследовательского центра угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук Владимиру Клишину.