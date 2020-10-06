Саранск, , 15:55 — REGNUM Препарат от коронавируса «Арепливир» ГК Промомед, который производится на заводе «Биохимик» в Саранске, включен в программу бесплатного лекарственного обеспечения пациентов с COVID-19 в Москве. Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на мэра города Сергея Собянина.

Лекарство будет предоставлено пациентам, которые борются с коронавирусом в амбулаторных условиях, то есть на дому.

«Пациенты смогут гораздо легче переносить заболевание и быстрее возвращаться к нормальной жизни. Одновременно с этим для профилактики возможных осложнений пациентам со среднетяжелым течением болезни будут выписываться антикоагулянты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов», — говорится в сообщении.

Граждане с диагностированной пневмонией по речению лечащего врача будут бесплатно получать пульсоксиметры, которые позволяют мгновенно получать данные о степени насыщения крови ксилородом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Мордовии Олег Маркин говорил, что в больницы республики препарат будет закупаться. «Во всех основных ковидных госпиталях, в которых будут находиться пациенты средней и тяжелой степени тяжести, этот препарат будет. Он показал свою эффективность, мы это признаем и ещё раз говорим. И поэтому он будет в лечебных учреждениях», — заключил министр.

Напомним, клинические испытания «Арепливира» начались в июне 2020 года и проходили под руководством действительных членов Российской Академии наук в пяти медучреждениях России. В исследовании приняли участие 210 человек.

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