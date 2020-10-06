Нижний Тагил, Свердловская область, , 16:02 — REGNUM В центре Нижнего Тагила (Свердловская область) установили новый светофор. Объект разместили на перекрёстке улицы Вязовской и проспекта Ленина.

Светофор пока не подключили. Ожидается, что объект начнёт функционировать в течение текущей или следующей недели.

На указанном перекрёстке раньше не было светофора, и пешеходы переходили улицу по нерегулируемой зебре. Теперь благодаря изменениям будет обеспечена безопасность жителей на данном участке дороги, передаёт ИА «Все новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе открыли реконструированный парк Победы.

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