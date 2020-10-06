Курск, , 15:53 — REGNUM В Курской области полностью закрыты на карантин по коронавирусу четыре школы. Как сообщает ИА REGNUM, об этом 6 октября рассказал замгубернатора Александр Чуркин.

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Полностью закрыты на карантин по коронавирусу одна школа в Сужданском районе и три — в Горшеченском районе. В них учатся 248 человек.

В 11 школах в Курске, Курчатове, Железногорске, Щиграх, Солнцевском районе и Курском районе закрыты на карантин 15 классов, в которых обучаются 342 школьника.

Во всех закрытых классах обучение продолжается в дистанционном режиме.

Осенние каникулы планировались с 26 октября, однако при неблагоприятной ситуации с коронавирусом не исключен вариант, что школьников отправят на каникулы раньше. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

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