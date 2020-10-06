Уфа, , 16:09 — REGNUM Диплом Агентства стратегических инициатив (АСИ) получила команда из Башкирии за проект развития города Агидель. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по предпринимательству.

По сообщению пресс-службы ведомства, в финале акселератора «100 городских лидеров» Агентства стратегических инициатив, который прошел в Сочи, приняли участие 36 городских команд из 24 субъектов РФ.

При этом 27 проектов стали финалистами. В их число вошла и команда из Башкирии с проектом «Малые города для малого бизнеса» на примере города Агидель.

Сообщается, что команда из Башкирии с успехом защитила свой проект и была награждена дипломом.

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