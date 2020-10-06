Москва, , 15:50 — REGNUM Зарегистрированы приказы Минюста России, которые будут определять реализацию «цифрового нотариата». Как сообщает в своем пресс-релизе Министерство юстиции, приказы, «направленные на оптимизацию нотариальной деятельности в условиях развития цифрового общества», подготовлены в целях реализации положений Федерального закона 480-ФЗ. По словам министра юстиции Константина Чуйченко, данные нормативные акты — это значительный шаг на пути к формированию в России «цифрового нотариата».

За компьютером Иван Шилов © ИА REGNUM

В процессе совместной работы с Минюстом над положениями приказов, Федеральная нотариальная палата со своей стороны провела масштабную экспертную работу, чтобы в полной мере использовать потенциал масштабных новелл законодательства, которые предусматривают новые компетенции для нотариата в обеспечении законности и стабильности правоотношений в цифровых форматах гражданского оборота. Как отмечает президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, «нотариусы не только обеспечат защиту прав и законных интересов участников этих правоотношений, но и предоставят новые возможности комфортного и быстрого совершения юридически значимых действий, обеспеченных правовыми гарантиями нотариата».

Во многом революционный Федеральный закон 480-ФЗ, или «закон о цифровом нотариате», вступающий в силу в конце 2020 года, предусматривает множество новшеств в правовых процедурах. Помимо удаленных и дистанционных нотариальных действий, он открывает путь к появлению новых цифровых сервисов нотариата, многие из которых уже сегодня очень востребованы во многих сферах нашей жизни. Все эти возможности базируются на Единой информационной системе нотариата, созданной Федеральной нотариальной палатой, и масштабной электронной инфраструктуре нотариата по всей стране, которую нотариальное сообщество самостоятельно создает и развивает в течение последних лет.

В число новелл, применение которых должно регулироваться приказами Минюста, входят не только удаленные и дистанционные нотариальные действия, но и такие востребованные в ближайшем будущем возможности, как, например, хранение у нотариуса электронных документов (по сути — файлов с информацией в любом формате). В распоряжение нотариусов также поступят новые инструменты, которые, в частности, внесут дополнительные гарантии достоверности обрабатываемых нотариусом сведений, и ряд других.

Как отмечается на сайте Минюста, приказами «устанавливаются процедуры направления заявителем через единую информационную систему нотариата заявления о совершении нотариального действия удаленно; получения информации о размере платы за совершение нотариального действия, возврата заявителю суммы платежа за совершение нотариального действия; взаимодействия заявителя или его представителя, обратившегося за совершением нотариального действия, и нотариуса, а также определяются формы заявлений о совершении удаленно нотариальных действий.

Кроме того, приказами утверждаются порядок установления личности лица, обратившегося за совершением нотариального действия посредством единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных и их проверку; порядок исправления технической ошибки, допущенной при регистрации нотариальных действий в реестрах единой информационной системы нотариата, а также устанавливаются процедура формирования на нотариальном документе машиночитаемой маркировки, проверки информации о нотариальном документе посредством единой информационной системы нотариата и формат размещения машиночитаемой маркировки на нотариальном документе».