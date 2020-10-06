Майкоп, , 15:51 — REGNUM Ряд сотрудников администрации Майкопа предоставил недостоверную информацию в декларациях. Чиновники пытались скрыть недвижимость и банковские счета, сообщается 6 октября на странице прокуратуры Адыгеи в Instagram.

В ходе проверки соблюдения закона о противодействии коррупции прокуратура Майкопа выяснила, что шестеро муниципальных служащих предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах и имуществе. Так, они не указали в декларациях данные о недвижимости и банковских счетах.

В этой связи надзорный орган внес представление руководству мэрии Майкопа. По результатам его рассмотрения шесть должностных лиц за нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности.