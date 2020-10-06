Москва, , 15:44 — REGNUM Новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 в некоторых случаях возможно может передаваться по воздуху. К такому выводу пришли ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), передаёт «Медвестник».

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В CDC пояснили, что капельки или частицы инфицированного человека могут задерживаться в воздухе от нескольких минут до нескольких часов и заражать других людей.

По мнению американских учёных, заразиться можно, находясь на расстоянии более 2 метров от инфицированного человека. Наиболее высок риск заразиться по воздуху в закрытых помещениях без вентиляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор заявлял, что коронавирус может распространяться как воздушно-капельным, так и контактным путём.

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