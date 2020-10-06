Ханты-Мансийск, 6 октября 2020, 15:43 — REGNUM Власти Югры рекомендуют работодателям перевести сотрудников на удалённый режим работы. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании оперативного штаба по коронавирусу 6 октября.
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Наталья Комарова заявила о необходимости использования удаленного способа работы без ущерба для основных рабочих процессов в организациях и интересов потребителей.
На дистанционный формат работы желательно перевести максимально возможное количество работников, подчеркнула глава региона.
Напомним, в Югре суточный прирост заражений коронавирусом скакнул с 72 случаев 7 сентября до 153 на 6 октября.