Новосибирск, , 15:42 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено уголовное дело о хищении у дольщиков более 56 млн рублей. Дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, сообщили ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Установлено, что с 2014 года инвестиционно-строительная компания «Базис-Строй» заключило с гражданами и иными лицами 156 договоров долевого строительства двух многоквартирных домов в микрорайоне «Радужный» села Верх-Тула. Руководство организации получило от инвесторов более 141 млн рублей. Часть средств было потрачено на строительство объектов недвижимости, остальные — похищены.

Кроме того, дома в эксплуатацию до сих пор не введены.

Расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») взято на контроль в прокуратуре.