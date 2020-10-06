Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Американский актер, режиссер и продюсер Кларк Миддлтон, снявшийся в фильме «Убить Билла 2», а также в сериалах «Черный список» и «Твин Пикс», скончался в США на 64-м году жизни. Об этом 6 октября сообщает Variety со ссылкой супругу актера Элиссу.

«4 октября Кларк скончался из-за вируса лихорадки Западного Нила, лекарства от которого не существует», — сообщила Элисса Миддлтон.

Также она заявила, что покойный обладал красивой душой, всю жизнь преодолевал физические ограничения и защищал людей с ограниченными возможностями.

Отметим, Кларк Миддлтон являлся пожизненным членом Актерской студии в Нью-Йорке и более 20 лет преподавал в ней актерское мастерство. Он снимался в фильме режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла 2», а также в сериалах «Чёрный список» и «Твин Пикс». Кроме того, актер свыше 50 лет жил с ювенильным ревматоидным артритом и был представителем Фонда артрита.