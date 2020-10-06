Саранск, , 15:39 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 6 октября выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 42 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6681 случая, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки выписаны 42 жителя республики, полностью выздоровели с начала пандемии в Мордовии 5555 человек. 42 жителя республики скончались от коронавируса как от основной причины.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в регионе являются 1084 человека.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 5 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 810 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдают за состоянием 874 человек.