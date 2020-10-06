Пенза, , 15:40 — REGNUM В Пензенской области вакцинацию от COVID-19 начали с медработников. Четыре сотрудника ГБУЗ «Городская поликлиника» и четыре медработника Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи были привиты сегодня, 6 октября. Об этом сообщает пресс-служба облминздрава.

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Второй этап вакцинации для этих медиков пройдет через три недели. Пензенская область вошла в число 35 регионов, заключивших соглашение с минздравом РФ на поставку вакцины от коронавируса для 1 127 человек. На добровольной основе в первую очередь будут прививать учителей и медиков.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области на 29 сентября привили от гриппа и ОРВИ 49 223 ребенка или 81,9% от объема поставки вакцины, а также 230 942 взрослых или 97,9% от поставки вакцины. Всего от гриппа привились 21,1% жителей региона.

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