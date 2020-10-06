Одинцово, Московская область, , 15:33 — REGNUM Госпиталь для пациентов с коронавирусом вновь откроется в подмосковном парке «Патриот». Об этом 6 октября сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

В эфире телеканала «Россия 24» глава региона отметил «тревожную динамику» распространения коронавируса и сравнил её с дамокловым мечом.

«Поэтому принято решение об открытии госпиталя в «Патриоте», — сказал Воробьёв.

Он пояснил, что госпиталь открывается, прежде всего, для пациентов из Московской области. Медучреждение будет резервным, оно начнёт работать 6 октября в 20:00.