Грозный, , 15:32 — REGNUM В Чечне живут самые здоровые пенсионеры в России. Такой вывод сделан на основании исследования, проведенного Министерством здравоохранения РФ по итогам 2019 года. Учитывалось количество людей пенсионного возраста, страдающих различными заболеваниями и состоящих на диспансерном учете, сообщили 6 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

В Чеченской Республике число таких пенсионеров составляет всего 18%. Это более чем в два раза меньше, чем в Тверской области и Хакасии, в которых насчитывается 37% и 39% нездоровых пенсионеров соответственно.

Хуже всех в России ситуация со здоровьем людей в возрасте в Тюменской области, где 83% пожилых граждан имеют отклонения в состоянии здоровья, Забайкальском крае (46%) и Псковской области (45%).

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