Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM В Екатеринбурге осуждённый к пожизненному лишению свободы за убийство двух девушек Алексей Александров попал в больницу. Об этом пишут СМИ.

Как пишет Накануне.Ru, информацию подтвердили в следственном изоляторе №1. Госпитализировали его на прошлой неделе, но известно об этом стало сейчас.

Как сообщало ИА REGNUM, 35-летний Александров ранее был осуждён за убийство двух девушек. Преступление произошло в августе 2018 года на склоне горы Уктус». «Уктусский стрелок» был задержан спустя более чем год и, по словам следователей, во всём признался и рассказал подробности, которые кроме настоящего убийцы не мог знать никто.