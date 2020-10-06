Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM После встречи нового руководства старейшей петербургской киностудии «Ленфильм» с представителями АО «Петербургская сбытовая компания» по вопросу погашения многомиллионной задолженности студии за электроэнергию, риск отключения «Ленфильма» от электроснабжения сохранился. Об этом рассказали корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в энергетической компании.

В ходе встречи представители киностудии предложили поставщику одобрить погашение задолженности с их стороны в течение девяти месяцев.

«Учитывая, что и ранее в адрес поставщика электроэнергии поступали аналогичные гарантии, но исполнены они не были, АО «ПСК» не готово ожидать исполнения обязательств от «Ленфильма» на данных условиях и ждет более конструктивных предложений по срокам оплаты», — пояснили в пресс-службе компании.

Поэтому, в случае отсутствия таких предложений, АО «ПСК» оставляет за собой право отключения электроэнергии.

Напомним, в настоящее время задолженность «Ленфильма» за потребленную электроэнергию составляет 12 млн рублей за период с ноября 2019 по август 2020 года. Общая сумма долга — 21,6 млн рублей, включая потребление и неустойки за просрочку платежей, начиная с 2018 года.

«Такая сумма задолженности является рекордной за весь период взаимоотношений киностудии и поставщика электроэнергии», — отметили в «ПСК».

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