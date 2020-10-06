Варшава, , 15:06 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши опубликовало новые данные о количестве выявленных случаев заражения коронавирусом в стране за последние сутки. Продолжает увеличиваться как число заражений, так и смертельных исходов. Об этом сообщает Dziennik.

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Всего в Польше было зарегистрировано за сутки 2236 новых случаев заражения коронавирусом и 58 смертей, что по обоим показателям является суточным рекордом с начала пандемии.

На данный момент в Польше зарегистрировано в общей сложности 104 316 случаев заражения и 2 717 смертей по причине COVID-19. 74 158 человек выздоровели, а 3719 инфицированных коронавирусом находятся в больницах. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 263 человека.

На карантин в стране помещено 159 530 человек. За последние сутки было сделано более 24 тысяч тестов на коронавирус. За весь период пандемии в Польше был использован 3 489 641 тест.