Томск, , 15:05 — REGNUM В Томской области первые 42 медика до конца недели будут привиты от коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 6 октября в администрации региона.

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По словам начальника облдепартамента здравоохранения Сергея Дмитриева, в регион поступила небольшая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак». Цель пилотной поставки — отработка логистической цепочки.

Дмитриев пояснил, что добровольная вакцинация начнётся с сотрудников скорой помощи, работающих с коронавирусом, и медиков респираторных госпиталей.

Вакцину поставят в два этапа. Перед этим медиков осмотрит врач, они сдадут ПЦР-тесты на COVID-19, сделают исследования на антитела. Следующую дозу препарата они получат через три недели. В течение всего периода вакцинации за ними будут наблюдать врачи.

До конца 2020 года в Томской области планируют привить порядка тысячи медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 октября в Томской области коронавирус выявлен у 8103 человек.

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